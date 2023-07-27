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Вице-премьер Кубраков на Совете Украина-НАТО: обсуждаем пути противодействия препятствованию свободному судоходству в Черном море

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Вице-премьер, министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков открыл в среду заседание Совета Украина-НАТО, инициированное 22 июля президентом Украины Владимиром Зеленским во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

— Открыл историческое заседание Совета Украина-НАТО, — написал Кубраков.

По его словам, участники заседания обсудили препятствование Россией свободному судоходству в Черном море.

Кубраков добавил, что цель врага очевидна — лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис.

Он также отметил, что участники встречи совместно осудили выход России из зерновой инициативы и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины.

— Только за последние 9 дней в результате атак РФ повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины, — отметил вице-премьер.

Кубраков добавил, что мы должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах, как Африка и Азия.

— Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству. Благодарен союзникам из Альянса за решение усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию с безопасностью и создаст условия для восстановления нормальной работы украинских портов, — подытожил Кубраков.

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