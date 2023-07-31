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Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Рассмотрят на заседании: в Раду поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа

Рассмотрят на заседании: в Раду поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа

В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Андрея Холодова о сложении полномочий нардепа.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Рассмотрят на заседании: в Раду поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа

Недавно журналисты-расследователи проекта Схемы (Радио Свобода) узнали, что народный депутат от партии Слуга народа Андрей Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался.

Около шести месяцев он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал. По данным журналистов, нардеп находился с семьей за границей. Отмечается, что он был на Кипре, где имеет семейное имение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о последствиях для украинских чиновников, которые во время войны выезжают на отдых за границу. По его мнению, их нужно лишать должностей — это справедливо.

Журналистам стало известно, что Холодов за рубежом развивал семейный бизнес, поскольку его жена стала совладелицей салона красоты в Вене.

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Рассмотрят на заседании: в Раду поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа

Фото: Андрей Холодов

Война в Украине, Верховна Рада, Депутати Верховної Ради, Народный депутат, Руслан Стефанчук
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