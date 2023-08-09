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Политика
Бедрак Виктория, редактор ленты

ВР прекратила полномочия нардепа Холодова

ВР прекратила полномочия нардепа Холодова

Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 308 народных избранников.

Он отметил, что теперь в Верховной Раде стало 403 парламентария.

ВР прекратила полномочия нардепа Холодова

Ярослав Железняк

Ранее в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Андрея Холодова о сложении полномочий нардепа.

В расследовании журналистов проекта Схемы сообщалось, что Андрей Холодов выехал за границу полгода назад и сейчас продолжает там находиться. Отмечалось, что Холодов был на Кипре вместе с семьей, где у него есть семейное имение.

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Источник: Ярослав Железняк

Фото: Андрей Холодов

Верховна Рада, Народный депутат
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