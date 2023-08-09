ВР прекратила полномочия нардепа Холодова
Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 308 народных избранников.
Он отметил, что теперь в Верховной Раде стало 403 парламентария.
Ранее в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Андрея Холодова о сложении полномочий нардепа.
В расследовании журналистов проекта Схемы сообщалось, что Андрей Холодов выехал за границу полгода назад и сейчас продолжает там находиться. Отмечалось, что Холодов был на Кипре вместе с семьей, где у него есть семейное имение.
Источник: Ярослав Железняк
Фото: Андрей Холодов
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский