Сначала собственное производство, потом импорт: Камышин сделал акцент на оборонном национализме
Украина в первую очередь должна производить и покупать вооружение собственного производства, а только потом что-то импортировать.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем выступлении на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.
Глава министерства отметил, что стоит на позиции экономического национализма.
По его словам, именно Украина должна производить достаточно вооружения и военной техники для того, чтобы обеспечить свою безопасность.
Государство в лице Министерства обороны, в лице Госспецсвязи начинает все больше контрактовать именно украинское производство, заявил Александр Камышин.
Он напомнил, что в этом году украинское правительство выделило 1 млрд долларов на закупку дронов.
— И сейчас мы работаем с Минобороны над тем, чтобы все, что производится в Украине, могло и было законтрактовано в первую очередь, только потом — импорт, — заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Фото: АрміяІнформ/Міноборони
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