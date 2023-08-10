Сначала собственное производство, потом импорт: Камышин сделал акцент на оборонном национализме

Украина в первую очередь должна производить и покупать вооружение собственного производства, а только потом что-то импортировать.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем выступлении на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

Глава министерства отметил, что стоит на позиции экономического национализма.

По его словам, именно Украина должна производить достаточно вооружения и военной техники для того, чтобы обеспечить свою безопасность.

Государство в лице Министерства обороны, в лице Госспецсвязи начинает все больше контрактовать именно украинское производство, заявил Александр Камышин.

Он напомнил, что в этом году украинское правительство выделило 1 млрд долларов на закупку дронов.

— И сейчас мы работаем с Минобороны над тем, чтобы все, что производится в Украине, могло и было законтрактовано в первую очередь, только потом — импорт, — заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Фото: АрміяІнформ/Міноборони

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