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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Сначала собственное производство, потом импорт: Камышин сделал акцент на оборонном национализме

дрон

Украина в первую очередь должна производить и покупать вооружение собственного производства, а только потом что-то импортировать.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем выступлении на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

Глава министерства отметил, что стоит на позиции экономического национализма.

По его словам, именно Украина должна производить достаточно вооружения и военной техники для того, чтобы обеспечить свою безопасность.

Государство в лице Министерства обороны, в лице Госспецсвязи начинает все больше контрактовать именно украинское производство, заявил Александр Камышин.

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Он напомнил, что в этом году украинское правительство выделило 1 млрд долларов на закупку дронов.

— И сейчас мы работаем с Минобороны над тем, чтобы все, что производится в Украине, могло и было законтрактовано в первую очередь, только потом — импорт, — заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Фото: АрміяІнформ/Міноборони

Безпілотники, Дрони, Зброя, Міноборони України
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