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Политика
Илья Нежигай, редактор ленты

Озвучила почти очевидные вещи: Верещук удивила реакция на ее заявление о сроках окончания войны

Озвучила почти очевидные вещи: Верещук удивила реакция на ее заявление о сроках окончания войны
Фото: Офис президента

Долговременная российско-украинская война, которая вряд ли закончится до весны 2024 года, является очевидностью, о которой не всегда хотят говорить публично.

Так отреагировала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на комментарии, которые прозвучали относительно ее сообщения о том, что война будет длительной.

— С удивлением увидела, что мой вчерашний пост неприятно задел определенную (небольшую) часть политического и медийного сообщества. Мне казалось, что я просто озвучила почти очевидные вещи, которые многие осознают, но не всегда хотят говорить себе или другим, — написала она.

Верещук предположила, что “определенные политики и политики-журналисты” восприняли ее слова как “посягательство на их моральный и интеллектуальный авторитет, потому что они считают, что говорить такие вещи является лишь их прерогативой”.

В то же время она признает, что никто из ее оппонентов не отрицает “правильность” ее слов.

— Их, наверное, задело то, что правильные слова они услышали от представителя президентской команды. А это их раздражает (несмотря на то, что многие из них живут уже во вчерашнем или позавчерашнем дне), — написала министр.

Вместе с тем руководительница Минреинтеграции считает, что тех, кто критикует слова о долговременной войне, “очень обеспокоили очередные слухи обо мне в контексте возможных перестановок в Минобороны”.

— Чтобы успокоить тех, кого задел или обеспокоил мой вчерашний пост: 1. Вчера я написала то, что думала. Не хотела посягнуть на чей-то моральный и интеллектуальный авторитет. Извините, если задела чье-то большое эго. 2. О моем переходе в Минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть, — написала она.

Напомним, вчера, 15 августа, Ирина Верещук написала пост, в котором заявила, что путь Украины к победе в российско-украинской войне будет длительным и сложным. Она также заявила, что война не закончится ни в этом году, ни до весны следующего.

Заявление чиновницы вызвало резонанс и обсуждение в социальных сетях, поскольку это едва ли не первый случай, когда с таким прогнозом относительно сроков войны выступило должностное лицо ранга вице-премьера.

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Ирина Верещук, Война в Украине, Російська агресія
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Озвучила почти очевидные вещи: Верещук удивила реакция на ее заявление о сроках окончания войны
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