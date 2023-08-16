В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова

Николай Тарарин заменит в Верховной Раде Андрея Холодова, став новым депутатом от Слуги народа.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В Комиссию поступило постановление Рады, которым досрочно прекращены полномочия нардепа Андрея Холодова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под №147, избранным нардепом на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

По данным СМИ, Тарарин был адвокатом фирмы Гелон, которая представляла интересы студии 95 квартал. Человек с таким именем также есть в реестре адвокатов.

9 августа украинский парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова. Ранее в ВР поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа.

В расследовании журналистов проекта Схемы сообщается, что Холодов выехал за границу полгода назад и сейчас продолжает там находиться. Отмечалось, что Холодов был на Кипре вместе с семьей, где у них есть особняк.

Фото: Advokat Post

Источник : ЦИК

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