Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова

Микола Тарарін

Николай Тарарин заменит в Верховной Раде Андрея Холодова, став новым депутатом от Слуги народа.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В Комиссию поступило постановление Рады, которым досрочно прекращены полномочия нардепа Андрея Холодова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под №147, избранным нардепом на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

По данным СМИ, Тарарин был адвокатом фирмы Гелон, которая представляла интересы студии 95 квартал. Человек с таким именем также есть в реестре адвокатов.

9 августа украинский парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова. Ранее в ВР поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа.

В расследовании журналистов проекта Схемы сообщается, что Холодов выехал за границу полгода назад и сейчас продолжает там находиться. Отмечалось, что Холодов был на Кипре вместе с семьей, где у них есть особняк.

Читайте также
Уехал до войны и не вернулся: как член ЦИК в Майами “заработал” 1,5 млн из госбюджета
В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова

Фото: Advokat Post

Источник: ЦИК
Верховна Рада, Верховна Рада IX скликання, ЦИК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Тюрьма за свои нюдсы на телефоне – это шизофрения: Железняк о сути декриминализации порно
Порнографія, порно
Порно в Украине могут частично декриминализировать — готовится закон
Порнографія, порно
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
українські військові
1,5 млн из бюджета для члена ЦИК в Майами: в Раду вызывают главу комиссии
Верховна Рада
Уехал до войны и не вернулся: как член ЦИК в Майами “заработал” 1,5 млн из госбюджета
В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (16.08.2023)
В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (16.08.2023)
В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (16.08.2023)
В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (16.08.2023)
В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь