В Верховной Раде появился новый депутат вместо Холодова
Николай Тарарин заменит в Верховной Раде Андрея Холодова, став новым депутатом от Слуги народа.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
В Комиссию поступило постановление Рады, которым досрочно прекращены полномочия нардепа Андрея Холодова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа под №147, избранным нардепом на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
По данным СМИ, Тарарин был адвокатом фирмы Гелон, которая представляла интересы студии 95 квартал. Человек с таким именем также есть в реестре адвокатов.
9 августа украинский парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Андрея Холодова. Ранее в ВР поступило заявление от Холодова о сложении полномочий нардепа.
В расследовании журналистов проекта Схемы сообщается, что Холодов выехал за границу полгода назад и сейчас продолжает там находиться. Отмечалось, что Холодов был на Кипре вместе с семьей, где у них есть особняк.
Фото: Advokat Post
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