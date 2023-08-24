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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Украина должна требовать, чтобы ЕС приготовился к ее интеграции — президент Португалии

Марселу Ребелу де Соза
Фото: Офис президента

На пути к полноправному членству Украины в ЕС шаги должны делать обе стороны, считает президент Португалии Марселу Ребелу де Соза, который впервые находится с визитом в Киеве.

— ЕС требует шаги от Украины, которые она и делает. А Украина должна требовать, чтобы Европейский Союз приготовился к интеграции Украины, — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Говоря об отношениях португальцев с мигрантами из Украины, он назвал их примером братства.

— Я просто сейчас хочу поблагодарить здесь украинское сообщество за то, что оно сделало для Португалии, — подчеркнул Ребелу де Соза.

По его словам, в Украине сейчас идет глобальная война, которая затрагивает все страны мира, и именно здесь решается судьба мира.

Он заверил, что Португалия будет только усиливать сотрудничество с Украиной в экономической и социальной сферах.

— Должен сказать, что этот визит превысил все мои ожидания. Мы с гордостью можем говорить о братских отношениях между португальским и украинским народами, — подытожил он.

Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженеров на американских истребителях F-16.

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Война в Украине, Португалия, Російська агресія, Украина-ЕС
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