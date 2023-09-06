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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Главное — восстановить доверие к Минобороны: Чернев назвал три задачи для Умерова

Рустем Умєров

Перед новым главой Минобороны Рустемом Умеровым стоит много задач, но прежде всего — это восстановление доверия к министерству, которое сегодня важнее всех в воюющей стране.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новин Яны Брензей относительно ожиданий от нового министра.

— Не должно быть к нему вопросов и внутри страны у общества, которое ежедневно много донатит на армию, и точно не должно быть каких-то скандалов внутри самого оборонного ведомства. Кроме того, важно вернуть доверие наших партнеров. Это такая первая основная задача, — объяснил нардеп.

А дальше, по его словам, нужно будет навести порядок непосредственно в МОУ — это и прохождение ВВК, и получение статуса УБД, и медицинские закупки, что требует скорейшего решения.

— Здесь очень много моментов, в частности побороть украинскую “бумажную” армию, когда наши военные должны почти на поле боя заполнять какие-то бумажки и журналы… И, конечно же, поддерживать тот высокий уровень отношений с нашими партнерами, чтобы помощь от них только увеличивалась… Я надеюсь, и я уверен, что новый министр с этим справится, — подчеркнул Чернев.

Он также отметил, что Умеров еще до этого назначения участвовал в переговорах с партнерами, поэтому на международной арене у него должна быть полная поддержка.

По его мнению, география оказания помощи Украине может даже расшириться благодаря тому, что Умеров имеет связи как на Западе, так и на Востоке.

Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

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Фото: Рустем Умеров

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Міноборони України, Рустем Умєров
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