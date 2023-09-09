В Украину впервые с начала полномасштабной войны прибыл глава МИД Японии
Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяши приехал в Украину с необъявленным визитом.
Видео прибытия министра на вокзал обнародовало посольство Японии в Украине.
Ранее японское издание Kyodo сообщило, что министр иностранных дел Есимаса Хаяши прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку нашей стране в борьбе с российским вторжением.
Хаяши проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и расскажет ему о планах Японии провести в начале следующего года конференцию по содействию экономическому восстановлению Украины.
Глава МИД Японии стал последним министром иностранных дел стран Большой семерки, который прибыл в Украину с момента начала Москвой войны в феврале 2022 года.
Фото: скриншот с видео
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