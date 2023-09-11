Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ

Новым главой Донецкой областной военной администрации (ОВА) может стать Игорь Мороз. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя ОВА.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Донецкой областной военной администрации.

5 сентября президент уволил главу ОВА Павла Кириленко, который был на этой должности более четырех лет. 6 сентября Верховная Рада назначила Кириленко главой Антимонопольного комитета.

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Игорь Мороз родом из Краматорска. Ему 53 года. С сентября 2019 года он первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации. Военный по образованию, служил в рядах Вооруженных сил СССР (1987-1992 годы). С 1992 по 1999 годы работал в органах налоговой службы Краматорска.

С 2001 года был заместителем директора по коммерческим вопросам на Артемовском опытном машиностроительном заводе, далее был финансовым директором краматорского МИНЕТЕК (машиностроительного предприятия).

Фото: Донецкая ОВА

Источник : Суспільне

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