Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Политика
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ

Ігор Мороз

Новым главой Донецкой областной военной администрации (ОВА) может стать Игорь Мороз. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя ОВА.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Донецкой областной военной администрации.

5 сентября президент уволил главу ОВА Павла Кириленко, который был на этой должности более четырех лет. 6 сентября Верховная Рада назначила Кириленко главой Антимонопольного комитета.

Сейчас смотрят

Игорь Мороз родом из Краматорска. Ему 53 года. С сентября 2019 года он первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации. Военный по образованию, служил в рядах Вооруженных сил СССР (1987-1992 годы). С 1992 по 1999 годы работал в органах налоговой службы Краматорска.

С 2001 года был заместителем директора по коммерческим вопросам на Артемовском опытном машиностроительном заводе, далее был финансовым директором краматорского МИНЕТЕК (машиностроительного предприятия).

Фото: Донецкая ОВА

Источник: Суспільне
Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕС не будет признавать результаты псевдовыборов на ВОТ Украины
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
ВСУ зашли в Опытное, но говорить о полном контроле рано — Барабаш
війна
ВСУ освободили часть Опытного в Донецкой области
військові ЗСУ
ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки и Работино — Генштаб
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
На Донбассе россияне обстреляли машину с иностранными волонтерами, двое из них погибли
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь