Донецкую ОВА может возглавить Игорь Мороз — СМИ
Новым главой Донецкой областной военной администрации (ОВА) может стать Игорь Мороз. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя ОВА.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Донецкой областной военной администрации.
5 сентября президент уволил главу ОВА Павла Кириленко, который был на этой должности более четырех лет. 6 сентября Верховная Рада назначила Кириленко главой Антимонопольного комитета.
Игорь Мороз родом из Краматорска. Ему 53 года. С сентября 2019 года он первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации. Военный по образованию, служил в рядах Вооруженных сил СССР (1987-1992 годы). С 1992 по 1999 годы работал в органах налоговой службы Краматорска.
С 2001 года был заместителем директора по коммерческим вопросам на Артемовском опытном машиностроительном заводе, далее был финансовым директором краматорского МИНЕТЕК (машиностроительного предприятия).
Фото: Донецкая ОВА
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