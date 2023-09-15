Венгрия считает, что это Европа глобализировала войну: МИД Украины просит Брюссель отреагировать

Министерство иностранных дел Украины призывает официальный Брюссель запросить объяснения от Венгрии относительно высказываний венгерского главы МИД Петера Сийярто, который заявил, что именно Европа глобализировала войну в Украине.

По словам представителя МИД Олега Николенко, на днях Петер Сийярто посетил Гонконг, где заявил, что весь мир страдает от последствий войны в Украине и причиной тому является то, что Европа не замкнула или не изолировала этот конфликт, а глобализировала его в мире.

В МИД в очередной раз удивляются позиции Венгрии, что это Европа якобы глобализировала конфликт, а не Россия коварно напала на Украину.

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— По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии, — отметил представитель МИД Олег Николенко.

МИД Украины также опубликовало видеоролик со словами Петера Сийярто:

Наши партнеры в Африке и Азии постоянно спрашивают, когда же наконец наступит мир в Европе? Когда Европейский Союз наконец будет действовать ради мира? Дело в том, что весь мир страдает от последствий войны в Украине, я говорю, как я думаю. Но весь мир страдает, потому что Европа не замкнула или не изолировала этот конфликт, а глобализировала его в мире.

По словам Петера Сийярто, вроде бы европейские и трансатлантические политики, средства массовой информации хотят создать совсем другую картинку. Он заявил, что Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров и подписания соглашения о мире.

Глава МИД Венгрии очень надеется, что позиция его страны победит и станет общеевропейской позицией.

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