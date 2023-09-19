Котенко уволен с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести
Олег Котенко 19 сентября уволен с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
О соответствующем решении Кабмина сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Фото: Олег Котенко
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская