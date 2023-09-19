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Политика
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Шмыгаль рассказал о трех антикоррупционных решениях, принятых сегодня

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство во время заседания приняло ряд важных антикоррупционных решений.

Об этом он написал в Telegram.

В частности, сегодня:

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  • Одобрен законопроект о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.
  • Одобрен законопроект, приводящий украинское законодательство к стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Украина также ведет диалог с FATF относительно включения России в “черный список” Группы за финансирование терроризма.
  • Утверждена методология определения конечного бенефициарного владельца предприятия. Этим решением правительство продолжает имплементацию стандартов FATF, выполняет условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе.

Также премьер оценил в более чем 16 млрд грн антикоррупционный и экономический эффект цифровизации за прошедшие два года.

— Цифровизация устраняет человеческий фактор и приближает государственные услуги к человеку на расстояние одного клика. За два года ее антикоррупционный и экономический эффект составляет более 16 млрд грн, — отметил он.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за одностороннего запрета ими импорта украинской агропродукции.

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Верховна Рада, Денис Шмыгаль, Корупция
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