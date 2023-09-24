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Политика
Илья Нежигай, редактор ленты

Стефанчук рассказал, кого из нардепов лишили зарплаты из-за неявки на заседания Рады

Стефанчук рассказал, кого из нардепов лишили зарплаты из-за неявки на заседания Рады

Шесть депутатов Верховной Рады Украины не получают заработные платы, потому что не появляются на работе.

Об этом в интервью Радио Свободе рассказал спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

Глава парламента говорит, что сегодня из-за прогулов зарплату не получат:

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  • Анжелика Лабунская (фракция Батькивщина);
  • Игорь Палица (депутатская группа За Будущее);
  • Степан Ивахив (депутатская группа За Будущее);
  • Федор Христенко (запрещенная партия ОПЗЖ);
  • Сергей Шахов (депутатская группа Доверие).

Вместе с тем, говорит Стефанчук, аппарат председателя ВРУ направляет письма нардепам, уклоняющимся от работы, с требованием являться на заседания.

— Вы должны понять тоже одну вещь: если я с начала войны говорил, что более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. На сегодня мы сделали все для того, чтобы они в предусмотренный Конституцией способ, а не своевольно сложили свои полномочия, — добавил он.

Кроме того, говорит Стефанчук, некоторые нардепы могут приходить в здание парламента, но не регистрироваться на работе.

Ранее глава ВРУ говорил, что сегодня среди депутатов нет достаточного количества голосов, чтобы запретить в Украине УПЦ МП.

Фото: Руслан Стефанчук

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Верховна Рада, нардеп, Руслан Стефанчук
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