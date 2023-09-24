Стефанчук рассказал, кого из нардепов лишили зарплаты из-за неявки на заседания Рады
Шесть депутатов Верховной Рады Украины не получают заработные платы, потому что не появляются на работе.
Об этом в интервью Радио Свободе рассказал спикер ВРУ Руслан Стефанчук.
Глава парламента говорит, что сегодня из-за прогулов зарплату не получат:
- Анжелика Лабунская (фракция Батькивщина);
- Игорь Палица (депутатская группа За Будущее);
- Степан Ивахив (депутатская группа За Будущее);
- Федор Христенко (запрещенная партия ОПЗЖ);
- Сергей Шахов (депутатская группа Доверие).
Вместе с тем, говорит Стефанчук, аппарат председателя ВРУ направляет письма нардепам, уклоняющимся от работы, с требованием являться на заседания.
— Вы должны понять тоже одну вещь: если я с начала войны говорил, что более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. На сегодня мы сделали все для того, чтобы они в предусмотренный Конституцией способ, а не своевольно сложили свои полномочия, — добавил он.
Кроме того, говорит Стефанчук, некоторые нардепы могут приходить в здание парламента, но не регистрироваться на работе.
Ранее глава ВРУ говорил, что сегодня среди депутатов нет достаточного количества голосов, чтобы запретить в Украине УПЦ МП.
Фото: Руслан Стефанчук
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