Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Президент Владимир Зеленский назначил украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.
Соответствующий указ президента №589/2023 от 26 сентября был обнародован на сайте главы государства.
— Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата), — говорится в тексте документа.
Больше деталей на сайте президента не приводится.
Справочно. Андрей Шевченко — украинский футболист, 1976 г.р. Профессиональная карьера спортсмена длилась с 1994 по 2012 годы. За это время Шевченко играл за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.
В период с 2016 по 2021 годы был главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Является заслуженным мастером спорта Украины и имеет звание Героя Украины.
В мае 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Шевченко стал первым амбассадором фандрейзинговой платформы United24. В рамках сотрудничества с Офисом президента им были инициированы благотворительные матчи в поддержку Украины, в частности Game4Ukraine, к которым присоединился другой известный украинский футболист Александр Зинченко.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко