Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником

Президент Владимир Зеленский назначил украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Соответствующий указ президента №589/2023 от 26 сентября был обнародован на сайте главы государства.

— Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата), — говорится в тексте документа.

Больше деталей на сайте президента не приводится.

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Справочно. Андрей Шевченко — украинский футболист, 1976 г.р. Профессиональная карьера спортсмена длилась с 1994 по 2012 годы. За это время Шевченко играл за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.

В период с 2016 по 2021 годы был главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Является заслуженным мастером спорта Украины и имеет звание Героя Украины.

В мае 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Шевченко стал первым амбассадором фандрейзинговой платформы United24. В рамках сотрудничества с Офисом президента им были инициированы благотворительные матчи в поддержку Украины, в частности Game4Ukraine, к которым присоединился другой известный украинский футболист Александр Зинченко.

Источник : Офис президента

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