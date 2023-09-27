Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Политика
Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником

Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Соответствующий указ президента №589/2023 от 26 сентября был обнародован на сайте главы государства.

— Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата), — говорится в тексте документа.

Больше деталей на сайте президента не приводится.

Сейчас смотрят

Справочно. Андрей Шевченко — украинский футболист, 1976 г.р. Профессиональная карьера спортсмена длилась с 1994 по 2012 годы. За это время Шевченко играл за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.

В период с 2016 по 2021 годы был главным тренером национальной сборной Украины по футболу. Является заслуженным мастером спорта Украины и имеет звание Героя Украины.

В мае 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Шевченко стал первым амбассадором фандрейзинговой платформы United24. В рамках сотрудничества с Офисом президента им были инициированы благотворительные матчи в поддержку Украины, в частности Game4Ukraine, к которым присоединился другой известный украинский футболист Александр Зинченко.

Читайте также
Благотворительный матч Game4Ukraine: команды Шевченко и Зинченко разошлись миром
Game4Ukraine

Источник: Офис президента
Андрей Шевченко, Владимир Зеленский, Офис президента
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Санкций недостаточно — будет больше: Зеленский анонсировал усиление потерь РФ
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
В Канаде скандал из-за приглашения ветерана СС Галичина в парламент во время визита Зеленского
Зеленський у парламенті Канади
Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост
Storm Shadow (SCALP-EG)
Производство дронов и фронт: Зеленский собрал первую Ставку после командировки
Володимир Зеленський
Кремль делает ставку на войну и планирует рекордные расходы на армию в 2024 году – ОПУ
Окупаційні війська РФ

Загрузка

Игры
Видео
Экономика
Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
Такой шанс выпадает только раз: как победители Игр непокоренных завоевали свои медали
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Железные птицы уничтожают врага: как наши бойцы самостоятельно совершенствуют FPV-дроны
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь