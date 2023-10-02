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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Это военное преступление: глава МИД Румынии осудила удары РФ по портам Украины

глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску назвала регулярные воздушные удары России по портам на юге Украины военными преступлениями.

— Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в частности портов на Дунае, очень близко к границе Румынии — это военные преступления… То, что делает РФ рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в частности на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море, — заявила она на брифинге в Киеве перед встречей глав МИД стран ЕС.

Она отметила, что от этих атак частично страдает и сама Румыния, ведь некоторые порты расположены у ее границ на другом берегу Дуная, и там уже не раз находили обломки дронов.

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Одобеску заверила, что Румыния продолжит помогать Украине с транзитом зерновых, планируется увеличить перевозки агропродукции с 2 до 3-4 млн тонн до конца года.

— Убеждена, что результатом сегодняшних обсуждений станет очень сильный сигнал поддержки для Украины и ее народа, — подытожила она.

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Дрони Shahed

Ночью 2 октября российские оккупанты атаковали Украину семью ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

Источник: Європейська правда

Фото: МИД Румынии

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