Это военное преступление: глава МИД Румынии осудила удары РФ по портам Украины

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску назвала регулярные воздушные удары России по портам на юге Украины военными преступлениями.

— Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в частности портов на Дунае, очень близко к границе Румынии — это военные преступления… То, что делает РФ рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в частности на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море, — заявила она на брифинге в Киеве перед встречей глав МИД стран ЕС.

Она отметила, что от этих атак частично страдает и сама Румыния, ведь некоторые порты расположены у ее границ на другом берегу Дуная, и там уже не раз находили обломки дронов.

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Одобеску заверила, что Румыния продолжит помогать Украине с транзитом зерновых, планируется увеличить перевозки агропродукции с 2 до 3-4 млн тонн до конца года.

— Убеждена, что результатом сегодняшних обсуждений станет очень сильный сигнал поддержки для Украины и ее народа, — подытожила она.

Ночью 2 октября российские оккупанты атаковали Украину семью ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

Источник: Європейська правда

Фото: МИД Румынии

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