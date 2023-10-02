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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Польши не было на Форуме оборонных индустрий, хотя ее приглашали — посол

Форум оборонних індустрій
Фото: Офис президента

Польша одной из первых получила приглашение на Форум оборонных индустрий, который состоялся в Киеве 30 сентября, однако не принимала в нем участия.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью TVN24, отвечая на вопрос о том, почему ее представителей не было в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским.

— Это вопрос к польской стороне, поскольку Польша одной из первых получила приглашение на событие… Это суверенное решение каждой страны. Мы посылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет, исходя из своих интересов, — отметил дипломат.

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По его словам, Киев с уважением относится к таким решениям, “однако это не повод обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала”.

В то же время, в правительстве Польши говорят, что их крупнейший государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не получил приглашения на Форум оборонных индустрий.

С таким заявлением выступил министр госактивов Польши Яцек Сасин в эфире Radio ZET.

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В Киеве 30 сентября состоялся первый Международный форум оборонных индустрий, на котором были представлены 252 ведущие оборонные компании из более чем 30 стран мира. Это производители танков, дронов, артиллерии, боеприпасов, разработчики новейшего программного обеспечения и уникальных технологий.

Во время мероприятия президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому присоединились уже 38 компаний из 19 стран.

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