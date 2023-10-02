Рано говорить о влиянии результатов выборов в Словакии на Украину – Кулеба

О влиянии результатов выборов в Словакии на поддержку Украины говорить рано, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Киеве на совместном брифинге с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

— Мы уважаем выбор народа Словакии, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию относительно Украины, — отметил дипломат.

По его словам, надо дождаться формирования коалиции, и уже исходя из ее состава делать какие-то выводы.

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На парламентских выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо. В то же время она набрала лишь 22,9% голосов, а этого недостаточно для формирования большинства. Однако Фицо будет иметь шанс снова стать премьер-министром, когда начнутся коалиционные переговоры.

Прокремлевский политик накануне повторил свое скандальное заявление о прекращении военной поддержки Украины, если он сможет сформировать правительство.

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