Рано говорить о влиянии результатов выборов в Словакии на Украину – Кулеба
О влиянии результатов выборов в Словакии на поддержку Украины говорить рано, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Киеве на совместном брифинге с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
— Мы уважаем выбор народа Словакии, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию относительно Украины, — отметил дипломат.
По его словам, надо дождаться формирования коалиции, и уже исходя из ее состава делать какие-то выводы.
На парламентских выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо. В то же время она набрала лишь 22,9% голосов, а этого недостаточно для формирования большинства. Однако Фицо будет иметь шанс снова стать премьер-министром, когда начнутся коалиционные переговоры.
Прокремлевский политик накануне повторил свое скандальное заявление о прекращении военной поддержки Украины, если он сможет сформировать правительство.
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