Зеленский подписал изменения относительно уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации военной техники

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов и управления кораблями.

Сегодня Верховная Рада получила документ с подписью президента.

Так, в законе детализированы положения действующего законодательства относительно уголовных правонарушений военными, связанных с нарушениями правил эксплуатации военной техники.

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В новом положение статьи 416 говорится, что нарушение правил полетов или подготовки к ним, за нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему или материальный ущерб в крупном размере, наказывается:

служебным ограничением на срок до одного года,

или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок,

или ограничением свободы на срок до двух лет,

или лишением свободы от двух до семи лет.

Нарушение правил полетов, что привело к катастрофе наказывается:

служебным ограничением на срок до двух лет,

или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок,

или ограничением свободы на срок до пяти лет,

или лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.

Сейчас такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.

Тяжелыми последствиями считается безвозвратная потеря летательного аппарата, корабля или в случае, когда стоимость ремонта техники в 60 тысяч и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

Материальным ущербом в крупном размере считается ущерб, который в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (ст. 416 и 417 УК).

Напомним, что сейчас в Украине есть два вида необлагаемых минимумов — для квалификации административного или уголовного правонарушения необлагаемый минимум составляет 1 342 грн. В других случаях необлагаемый минимум — 17 грн.

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