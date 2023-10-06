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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Более 10 часов за трибуной Рады: Пидласа установила новый парламентский рекорд

Роксолана Підласа

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа накануне простояла за парламентской трибуной рекордные 10 часов 25 минут.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, парламентское заседание 6 октября, на котором рассматривались поправки в бюджет на 2023 год, завершилось поздним вечером.

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— Осталось около 30 поправок, но уже завтра дорассмотрят. Время пребывания Роксоланы Пидласой на трибуне — 10 часов 25 минут. Это рекорд по непрерывному пребыванию докладчика, — отметил нардеп.

Парламентарии рассматривали законопроект №10038, который предусматривает увеличение расходов госбюджета-2023 на обеспечение сектора безопасности и обороны и решение первоочередных вопросов.

В частности, принятие документа, который поддержали в первом чтении 20 сентября, позволит дополнительно направить 303 млрд грн на безопасность и оборону, из которых 211 млрд — непосредственно на ВСУ.

Со временем пребывания Подласой за парламентской трибуной можно сравнить разве что принятие Конституции Украины 28 июня 1996 года. В тот день Основной Закон приняли в 09:18 после почти 24 часов непрерывной работы Верховной Рады.

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Фото: Роксолана Підласа

Бюджет Украины, Верховна Рада IX скликання, Народный депутат, Рекорд
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Более 10 часов за трибуной Рады: Пидласа установила новый парламентский рекорд
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