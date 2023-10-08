Украина солидарна с Израилем: Зеленский провел экстренный разговор с Нетаньяху

Президент Владимир Зеленский 8 октября имел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно последних событий в стране.

По словам главы государства, он рассказал о ситуации и действиях вооруженных сил по отражению нападения боевиков террористической группировки ХАМАС.

— Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле, — сказал президент.

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Зеленский отметил, что они обсудили с Нетаньяху влияние нападения на Израиль на ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и за его пределами.

Накануне Владимир Зеленский осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, подчеркнув, что любой террор является преступлением против всего мира.

По его словам, перед лицом террора мировое сообщество должно быть объединенным и сохранять солидарность. Это не позволит террористам “покорить или сломать жизнь”.

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