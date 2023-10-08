Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Украина солидарна с Израилем: Зеленский провел экстренный разговор с Нетаньяху

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 8 октября имел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно последних событий в стране.

По словам главы государства, он рассказал о ситуации и действиях вооруженных сил по отражению нападения боевиков террористической группировки ХАМАС.

— Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле, — сказал президент.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что они обсудили с Нетаньяху влияние нападения на Израиль на ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и за его пределами.

Накануне Владимир Зеленский осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, подчеркнув, что любой террор является преступлением против всего мира.

По его словам, перед лицом террора мировое сообщество должно быть объединенным и сохранять солидарность. Это не позволит террористам “покорить или сломать жизнь”.

Читайте также
В МИД подтвердили гибель двух украинок в Израиле
МЗС України

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле, Война в Украине, Владимир Зеленский, Україна - Ізраїль
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание от агрессии РФ против Украины – Дуда
Анджей Дуда
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Шані Лук
Неудача разведки и беспомощность ПВО: выводы Defence Expres из событий в Израиле
Залізний купол
Количество погибших израильтян превысило 600: последствия первых суток войны в Израиле
ізраїль
Израиль официально в состоянии войны — что это значит
Ізраїль

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Украина солидарна с Израилем: Зеленский провел экстренный разговор с Нетаньяху
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Украина солидарна с Израилем: Зеленский провел экстренный разговор с Нетаньяху
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украина солидарна с Израилем: Зеленский провел экстренный разговор с Нетаньяху
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украина солидарна с Израилем: Зеленский провел экстренный разговор с Нетаньяху
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь