В декабре возможно начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — Стефанишина

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС вполне возможно уже в декабре 2023 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона Єдині новини.

— Украина создала все необходимые условия для этого, реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения по другим почти 10 странам, и здесь Украина, безусловно, является лидером, даже несмотря на полномасштабную войну, — подчеркнула она.

Стефанишина уверена, что на саммите в середине декабря будет принято такое политическое решение, несмотря на то, что сейчас некоторые страны и европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь продавить свои личные пожелания в документы, которые готовятся Еврокомиссией.

— Также мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины, и, скажем так, обесценить некоторые из наших усилий, — добавила она.

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Стефанишина призвала союзников Украины не предоставлять поля для манипуляций, особенно когда речь идет о евроинтеграции, поскольку это прежде всего выбор украинского народа.

— Я уверена, что наши позиции сильны и мы выйдем в декабре на политические решения, — подытожила вице-премьер.

На днях президент Владимир Зеленский, выступая на коллегии Еврокомиссии, назвал главным приоритетом для Украины готовность уже в этом году к политическому решению по поводу начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

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