Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
Что такое РСЗО и какие системы есть на вооружении России и Украины
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) – это важная составляющая артиллерии. Обстрел из таких систем уничтожает живую силу и технику, а также создает мощное психологическое влияние на личный состав противника.
Какие системы залпового огня сейчас находятся на вооружении России и Украины – читайте в материале Фактов.
Какие системы РСЗО есть на вооружении России и Украины
Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что РСЗО считают эффективным оружием. Если необходимо уничтожить противника в отдельной локации, РСЗО хорошо подходит для выполнения такой задачи.
По его словам, на вооружении ВСУ, а также российских оккупационных войск, очень между собой похожи (потому что они советские) реактивные системы залпового огня.
Это, во-первых, реактивная система залпового огня калибра 122 мм БМ-21 Град. Ее используют чаще всего.
Кроме того, сегодня российские оккупанты их еще используют как элемент террористических атак непосредственно по Херсону. Они есть как на вооружении Украины, так и на вооружении России.
Также есть 9К57 – это Ураган (также реактивная система залпового огня), имеющая калибр 220 мм (средний). Имеет максимальную дальность стрельбы – практически 35 км. Если мы говорим о БМ-21 Град, то его расстояние меньше.
Все зависит от самого снаряда (реактивного). От того, какой тип.
В среднем дальность стрельбы – 15-20 км. Но есть некоторые боеприпасы, которые могут и на большее расстояние совершать полет. К примеру, есть такой боеприпас, как EXP-122. Он – из Словакии.
Расстояние почти до 25 км. Ну и самая дальнобойная РСЗО – это БМ-30 Смерч. Он был разработан также в Советском Союзе, поэтому, как и у украинских войск, так и в российских, он находится на вооружении.
Это реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Его дальность стрельбы – в среднем до 90 км. Но все зависит от боеприпасов. Поэтому, в зависимости от боеприпаса, мы можем говорить о большем расстоянии.
Ольха и вооружение от международных партнеров
Есть такая ракета, как Ольха. Она – украинская. Разрабатывалась до Смерча, имеет расстояние полета 120–130 км. Ольха даже опережает российский Смерч, называемый Торнадо-С.
Это фактически тот же самый БМ-30, но они его называют Торнадо-С. Однако их ракеты имеют меньшее расстояние полета, чуть более 100 км.
После того как началось полномасштабное вторжение, Украина получила некоторую другую номенклатуру вооружения от наших международных партнеров.
Наиболее известный – это M142 HIMARS и его аналог M270 MLRS, имеющий гусеничную, а не колесную базу и двойную пусковую установку.
Это высокоточная, дальнобойная реактивная система залпового огня. А вот Град, Ураган и Смерч имеют один важный недостаток – не слишком высокую точность.
Это только украинская Ольха имеет высокую точность по сравнению именно с российскими реактивными системами залпового огня.
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