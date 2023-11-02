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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Расширение ЕС не должно стать заложником его реформирования – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС. В то же время расширение Евросоюза и принятие новых государств-членов не должно стать заложником процесса реформирования сообщества.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба перед министерской конференцией Шире, сильнее Союз — подготовка ЕС к расширению и стран-кандидатов к вступлению, которая проходит 2 ноября в Берлине.

— Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что Евросоюз должен стать сильнее, чтобы эффективно реагировать на вызовы сегодняшнего дня. Усиление сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных индустрий станет краеугольным камнем в общей внешней политике и политике безопасности, — подчеркнул он.

По его словам, Украине нужен сильный и проактивный Евросоюз, способный решать конфликты и предотвращать их.

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— И это тот вклад, который способна сделать Украина, — подытожил дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что в конце текущей недели Украину будут ждать позитивные новости относительно членства в ЕС.

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8 ноября ожидается доклад Еврокомиссии по прогрессу Украины, на основании которого члены ЕС будут решать, открывать ли переговоры о членстве.

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Источник: МИД
Берлін, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Німеччина, Украина-ЕС
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