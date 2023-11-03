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В Раде спрогнозировали, когда в Украине может заработать реестр военнообязанных

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Верховная Рада в ближайшее время может принять законопроект об усовершенствовании реестра военнообязанных.

Об этом на брифинге в медиацентре Украина — Укринформ сообщил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, есть все основания надеяться, что в ближайшее время парламент примет законопроект о внесении изменений в закон о едином реестре военнообязанных, который имеет целью усовершенствовать функционирование реестра.

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Поэтому в ближайшее время реестр может заработать в полном объеме.

18 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10062 относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время военного положения.

Документ предусматривает внесение изменений в законы О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

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Заметим, что электронный реестр военнослужащих сейчас активно наполняют. В него вносят только данные из личных дел, которые лежали в военкоматах. Для того чтобы реестр военнообязанных работал слаженно, каждый военнообязанный должен добросовестно обновлять свои данные в ТЦК. Факты ICTV рассказывали, какие нововведения готовятся внедрить.

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Источник: Интерфакс-Украина
Єдиний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовці, Верховна Рада
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