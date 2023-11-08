Виталий Коваль — что известно о вероятном новом главе Фонда госимущества
Нынешнего главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в парламенте называют кандидатом на должность главы Фонда госимущества Украины, которая вакантна с момента увольнения Рустема Умерова в начале сентября.
Уже завтра, 9 ноября, Верховная Рада может назначить нового главу ФГИУ.
Что известно о Виталии Ковале
Виталию Ковалю — 42 года. Родился 28 июля 1981 года. Женат, воспитывает двоих детей.
В 2003 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело (магистр банковского дела).
В 2017 году получил степень Master of Business Administration во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета, в 2021 году — MBA в Aspen Institute Kyiv.
В 2004-2006 годах работал в банковской сфере, а с 2006-го по 2019 год возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.
Коваль — член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы.
В сентябре 2019 года указом президента назначен на должность председателя Ровенской областной государственной администрации, с 24 февраля 2022 года — глава Ровенской ОВА.
В 2020 году был кандидатом в мэры Ровно от Слуги народа.
Фото: Віталій Коваль
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