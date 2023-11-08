Виталий Коваль — что известно о вероятном новом главе Фонда госимущества

Нынешнего главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в парламенте называют кандидатом на должность главы Фонда госимущества Украины, которая вакантна с момента увольнения Рустема Умерова в начале сентября.

Уже завтра, 9 ноября, Верховная Рада может назначить нового главу ФГИУ.

Что известно о Виталии Ковале

Виталию Ковалю — 42 года. Родился 28 июля 1981 года. Женат, воспитывает двоих детей.

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В 2003 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело (магистр банковского дела).

В 2017 году получил степень Master of Business Administration во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета, в 2021 году — MBA в Aspen Institute Kyiv.

В 2004-2006 годах работал в банковской сфере, а с 2006-го по 2019 год возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

Коваль — член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы.

В сентябре 2019 года указом президента назначен на должность председателя Ровенской областной государственной администрации, с 24 февраля 2022 года — глава Ровенской ОВА.

В 2020 году был кандидатом в мэры Ровно от Слуги народа.

Фото: Віталій Коваль

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