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Политика
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Правительство и граждане должны контролировать друг друга: Прицкер о необходимых Украине реформах

Правительство и граждане должны контролировать друг друга: Прицкер о необходимых Украине реформах
Фото: Getty Images

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер назвала конкретный перечень реформ, которые нужно провести Украине для доступа к американским инвестициям.

В первую очередь, необходимо сделать прозрачной таможню.

— В этой сфере должно быть больше цифровизации, чтобы было меньше возможностей для коррупции. Также требуется надежное руководство Счетной палаты. Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом, — обозначила политик.

Также Прицкер заверила, что экономически ситуация в Украине станет более привлекательна для западных бизнесменов, когда будет решена проблема “серых рынков”, из-за которых государство теряет миллионы долларов в бюджет.

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— И правительство, и граждане должны контролировать друг друга для достижения необходимых стандартов, — резюмировала она.

Напомним,  по словам Прицкер, процесс конфискации замороженных российских активов требует согласия официальных представителей всех государств, которые размещают такие активы, а значит, займет значительное время.

Она обратилась к партнерам, призвав набраться терпения и не ожидать, что даже в случае согласия всех стран, конфискация станет панацеей от всех экономических проблем, с которыми столкнулась Украина на фоне полномасштабной войны.

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Источник: Суспільне
Корупция, Реформа, Украина-США
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