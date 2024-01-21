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Политика
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Дуда анонсировал встречу с Зеленским и назвал тему переговоров

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на скорую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках Люблинского треугольника.

Политик указал, что во время дискуссии  он намерен обсудить, как именно следует продолжать помощь Украине на фоне юбилейного саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

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— К сожалению, это наша традиция, что мы должны бороться за свободу против российских захватчиков. Поэтому так важно поддерживать Украину, — сказал Дуда в Литве, где встретился с тамошним президентом Гитанасом Науседой.

Люблинский треугольник — трехсторонняя региональная платформа, институализированная в Люблине, Польша,  в июле 2020 года Украиной, Польшей, Литвой, которые заявили, что её создание преследует цели углубления военного, политического, экономического и социального сотрудничества между этими странами

Напомним, по словам Дуды, Путин решил “поджечь мир”. В случае победы над Украиной он не остановится.

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Дуда анонсировал встречу с Зеленским и назвал тему переговоров

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Анджей Дуда, військова допомога, Владимир Зеленский, Украина-НАТО
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