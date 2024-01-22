Сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями должны быть сняты — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 22 января государственные чиновники провели совещание с представителями украинского бизнеса, чтобы сделать необходимые наработки сотрудничества.

— Я ознакомился с деталями этой встречи. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между членами правительства, бизнесом, правоохранителями были сняты, — обозначил он.

С такими словами глава государства обратился к украинцам вечером 22 января.

Зеленский подчеркнул, что каждый может иметь свои взгляды и убеждения, но во время войны украинцев должна объединять одна задача.

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— Мощь нашей Украины, сила нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут позже представлены на заседании Совета национальной безопасности и обороны, — указал политик.



Визит премьера Польши Дональда Туска в Киев

Одним из главных событий сегодняшнего дня Зеленский назвал официальный визит польского премьера Дональда Туска в Украину — первый со дня его назначения.

Оба политических лидера содержательно говорили по всем вопросам, которые есть между нашими государствами – между Украиной и Польшей – и на уровне европейских институций.

— Обсудили совместное производство оружия, увеличение наших возможностей в использовании польской техники и систем вооружений. Конечно, подробно говорили о политическом взаимодействии, — подчеркнул украинский гарант.

Зеленский искренне поблагодарил Туска за присоединение к декларации Группы семи по гарантиям безопасности Украины. Теперь Киев и Варшава приступают к работе над двусторонним договором безопасности.

— Подробно обсудили наше движение в Евросоюз, наши ожидания от саммита НАТО в этом году. Польша может помочь, — заверил Зеленский.

Работа с западными союзниками и активы России

Обращаясь к украинцам, президент подчеркнул, что в течение дня его команда также детализировала работу с партнерами на ближайшие два месяца.

— Украина должна быть и будет в повестке дня мира. Готовим необходимые переговоры и документы, — подчеркнул Зеленский.

Ключевой темой для обсуждения с международными партнерами станут замороженные российские активы. Они должны быть направлены на защиту от будущей агрессии Москвы.

Источник : Офис президента

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