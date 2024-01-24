Протесты польских фермеров: Туск анонсировал консультации с Украиной

В марте 2024 года в Варшаве состоится встреча представителей правительств Польши и Украины, на которой пройдут консультации по актуальной проблеме аграриев.

Польская сторона активно готовится к этому заседанию на фоне усиления протестов фермеров в отношении импорта из Украины.

Об этом в эфире Polskie Radio 24 рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Сейчас смотрят

— Для меня очень важно принять договоренности с Киевом, чтобы польский рынок, польские сельхозпроизводители, польские фермеры не оказались под угрозой неконтролируемого притока сельскохозяйственной продукции из Украины, — указал политик.

Он добавил, что его команда будет добиваться достижения соглашений, при которых вся украинская продукция будет импортироваться только при согласии государственных структур Польши.

Напомним, после визита Туска в Киев 22 января президент Зеленский объявил о новом пакете помощи от Польши.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.