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Политика
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Протесты польских фермеров: Туск анонсировал консультации с Украиной

Зеленський і Туск
Фото: Офис президента

В марте 2024 года в Варшаве состоится встреча представителей правительств Польши и Украины, на которой пройдут консультации по актуальной проблеме аграриев.

Польская сторона активно готовится к этому заседанию на фоне усиления протестов фермеров в отношении импорта из Украины.

Об этом в эфире Polskie Radio 24 рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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— Для меня очень важно принять  договоренности с Киевом, чтобы польский рынок, польские сельхозпроизводители, польские фермеры не оказались под угрозой неконтролируемого притока сельскохозяйственной продукции из Украины, — указал политик.

Он добавил, что его команда будет добиваться достижения соглашений, при которых вся украинская продукция будет импортироваться только при согласии государственных структур Польши.

Напомним, после визита Туска в Киев 22 января президент Зеленский объявил о новом пакете помощи от Польши.

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Аграрии, Дональд Туск, Украина-Польша
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