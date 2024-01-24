Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Британский вертолет Sea King: предназначение и характеристики
Перевозит десант и бронетехнику: что известно о тяжелом российском самолете Ил-76
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Ужгороде началась встреча Шмыгаля с Фицо: что известно

В Ужгороде началась встреча Шмыгаля с Фицо: что известно
Фото: Факти ICTV

В среду, 24 января, в Ужгороде состоится встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с его словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом глава украинского правительства сообщил в своем Telegram.

– На повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог, – написал Шмыгаль.

Больше деталей встречи будет известно позже.

Сейчас смотрят

Скандальное заявление Фицо о территориальном “компромиссе”

Словацкий премьер назвал Украину государством, которое якобы находится под абсолютным влиянием США. Роберт Фицо намекнул журналистам, что Украине “придется отдать часть территории Российской Федерации”.

По словам Фицо, он планирует подтвердить Шмыгалю информацию о том, что Украина не получит никакого оружия от Словакии.

В ноябре 2023 года новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось выделить Украине очередной пакет необходимой военной помощи на сумму более €40 млн.

Пакет поддержки был подготовлен еще при прежнем правительстве, которое сменилось после выборов. Новый премьер-министр заявил, что Словакия больше не будет предоставлять Украине военную помощь. Фицо высказался и против перспективы членства Украины в НАТО.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Фицо анонсировал встречу со Шмыгалем: Скажу, что Словакия против вступления Украины в НАТО
В Ужгороде началась встреча Шмыгаля с Фицо: что известно

Война в Украине, Денис Шмыгаль, Словакия, Ужгород
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Перевозит десант и бронетехнику: что известно о тяжелом российском самолете Ил-76
В Ужгороде началась встреча Шмыгаля с Фицо: что известно
В Пентагоне считают серьезной угрозой нехватку оружия для Украины
Пентагон
Зеленский – разведчикам: Ваша эффективность является предпосылкой многих достижений Украины
Володимир Зеленський
РФ хочет прорвать украинскую оборону, против вражеских ДРГ создали контрдиверсионные резервы — Наев
воїни ЗСУ
Нам не нужны Taurus для атак на Москву — Кулеба
Дмитро Кулеба

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь