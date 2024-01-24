В Ужгороде началась встреча Шмыгаля с Фицо: что известно

В среду, 24 января, в Ужгороде состоится встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с его словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом глава украинского правительства сообщил в своем Telegram.

– На повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог, – написал Шмыгаль.

Больше деталей встречи будет известно позже.

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Скандальное заявление Фицо о территориальном “компромиссе”

Словацкий премьер назвал Украину государством, которое якобы находится под абсолютным влиянием США. Роберт Фицо намекнул журналистам, что Украине “придется отдать часть территории Российской Федерации”.

По словам Фицо, он планирует подтвердить Шмыгалю информацию о том, что Украина не получит никакого оружия от Словакии.

В ноябре 2023 года новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось выделить Украине очередной пакет необходимой военной помощи на сумму более €40 млн.

Пакет поддержки был подготовлен еще при прежнем правительстве, которое сменилось после выборов. Новый премьер-министр заявил, что Словакия больше не будет предоставлять Украине военную помощь. Фицо высказался и против перспективы членства Украины в НАТО.

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