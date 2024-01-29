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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Раде хотят создать ВСК по вопросам функционирования Киева во время войны

чоловік на засніженому мосту у Києві
Фото: УНИАН

Народные депутаты хотят создать временную специальную комиссию Верховной Рады по функционированию Киева во время военного положения.

Об этом сообщил парламентарий от фракции Слуга народа Виталий Безгин во время брифинга.

Он сказал, что члены ВСК вместе с экспертами максимально проанализируют проблемы, которые есть в столице, и предложат способы для их решения.

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— Эти вещи будут касаться не только государственного управления, но и критической инфраструктуры, градостроительства, планирования этой сферы, — сказал Безгин.

По его словам, всем фракциям парламента уже разослали письма с просьбой определиться с кандидатурами членов ВСК. Безгин добавил, что после получения ответов будет согласован состав, а текст постановления о создании ВСК пойдет на регистрацию и голосование в зал Верховой Рады.

Нардеп подчеркнул, что в работе такой комиссии необходимо участие также представителей киевской городской власти.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Верховна Рада, Київ
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