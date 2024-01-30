Зеленский примет участие в саммите ЕС 1 февраля в формате онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля в формате онлайн.

Об этом сообщило издание Европейская правда, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника ЕС, который общался на условиях анонимности.

— Что касается Зеленского — да, он подключится, — сказал чиновник.

Главной темой саммита в Брюсселе будет выделение пакета финансовой помощи Украине на сумму €50 млрд на четыре года, который на предыдущем саммите в декабре ветировала Венгрия.

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Накануне саммита венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что готов поддержать предоставление Украине помощи из бюджета ЕС в размере €50 млрд.

По его словам, Будапешт поддержит выделение помощи, только если сумма ежегодно будет утверждаться во время голосования.

По сообщениям СМИ, на саммите 1 февраля лидеры стран Евросоюза подтвердят свою решимость продолжать предоставлять Украине “своевременную, предсказуемую и стабильную военную помощь”.

Источник: Европейская правда

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