Вопросы к закону о мобилизации есть у всех: Арахамия назвал пункты, над которыми работают

Профильный комитет Верховной Рады будет работать над принятым в первом чтении законопроектом о военной службе, мобилизации и учете, поскольку “вопросы к нему есть у всех”.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Над спорными пунктами будут работать до второго чтения. В частности, уже работают над тремя вопросами:

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относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Хотят оставить все в редакции действующего законодательства;

относительно подхода к аспирантам. Финального решения еще нет, будут искать компромисс;

относительно блокировки счетов. По словам главы фракции, это “точно неприемлемая норма”, которую вряд ли кто-то поддерживает.

— Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан, — добавил он.

Какие нормы законопроекта о мобилизации вызывают больше всего споров

По данным Forbes, больше всего дискуссий идет вокруг права ТЦК через суд арестовывать средства в банках граждан, которые уклоняются от мобилизации, ограничивать их право на управление авто или запрещать выезд за границу.

Также парламентарии не поддерживают расширение полномочий местных органов власти. Согласно законопроекту, они должны обеспечивать прибытие призывников в ТЦК.

— Местные органы не должны брать на себя функции Нацполиции, ТЦК или Минобороны, — отметила депутат от партии Голос Юлия Клименко.

В-третьих, у части депутатов есть вопросы к процессу регистрации военнообязанного в электронном кабинете, а также к электронным повесткам.

— На практике не понятно, как за 60 дней, отведенных в документе, могут верифицироваться все военнообязанные, которые есть в Украине, — добавила Клименко.

В-четвертых, по словам члена комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Федиенко и первого заместителя председателя ВР Александра Корниенко, среди наиболее дискуссионных норм также упоминают отсрочку только для тех аспирантов, которые учатся на бюджете.

Что касается изменений для военных, недостатками нового законопроекта является отсутствие механизмов мотивации, говорит депутат оборонного комитета Роман Костенко.

Нынешняя редакция законопроекта предоставляет возможность демобилизоваться через 36 месяцев, но только после согласования Ставки верховного главнокомандующего. Эта норма затягивает процесс на неопределенный срок.

Кроме того, в законопроект нужно добавить пункт о ротации, указывают два нардепа из Голоса.

— Несправедливо, что одни военные находятся постоянно в Киеве, а другие — в зоне боевых действий. Ротации должны происходить, например, каждые 30 дней, — отмечает Клименко.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации.

Законопроект 10449: что известно

Кроме того, что законопроект о мобилизации предусматривает отмену отсрочки для таких лиц, которые еще имеют на нее право по действующему законодательству, он содержит еще такие ключевые пункты:

отмена срочной службы — предлагается отменить срочную военную службу и ввести базовую военную службу;

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет — предлагается снизить предельный возраст призывников с 27 до 25 лет;

базовая общевойсковая подготовка — предлагается ввести базовую общевойсковую подготовку в учебных заведениях;

электронный реестр военнообязанных — предусматривается обязанность граждан предоставить сведения в электронный реестр;

вручение повесток через электронный кабинет;

обязательно иметь при себе военно-учетный документ;

предусматриваются изменения относительно предоставления отсрочки;

предлагается ввести меры воздействия для граждан, которые не выполняют обязанности по военному призыву.

Источник : Forbes Украина

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