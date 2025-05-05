Временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис прибыла в Киев

В понедельник, 5 мая, в Киев прибыла новая временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

Джули С. Дэвис прибыла в Украину

Посол Дэвис временно возглавила американское посольство в Украине после отставки предыдущего посла Бриджит Бринк.

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— После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине, — сообщили в посольстве.

Джули Дэвис до сих пор работает послом США на Кипре и будет оставаться официально назначенной там даже во время пребывания в Киеве.

До работы на Кипре Джули С. Дэвис была спецпредставителем США по вопросам Беларуси в Литве, а в 2020 году стала первым с 2008 года послом США в Беларуси.

Она также занимала должности в Госдепартаменте, отвечая за дела Западной Европы и ЕС, и была заместителем постоянного представителя США при НАТО.

Кроме того, Дэвис работала в штаб-квартире НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России.

То, что Дэвис временно возглавит посольство США в Украине, заменив Бриджит Бринк, которая покинула пост в апреле, стало известно 1 мая.

Как сообщили в Госдепе США, она будет координировать взаимодействие между правительствами США и Украины и работать над укреплением сотрудничества и прекращением войны.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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