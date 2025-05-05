Временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис прибыла в Киев
В понедельник, 5 мая, в Киев прибыла новая временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис.
Об этом сообщило посольство США в Украине.
Джули С. Дэвис прибыла в Украину
Посол Дэвис временно возглавила американское посольство в Украине после отставки предыдущего посла Бриджит Бринк.
— После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине, — сообщили в посольстве.
Джули Дэвис до сих пор работает послом США на Кипре и будет оставаться официально назначенной там даже во время пребывания в Киеве.
До работы на Кипре Джули С. Дэвис была спецпредставителем США по вопросам Беларуси в Литве, а в 2020 году стала первым с 2008 года послом США в Беларуси.
Она также занимала должности в Госдепартаменте, отвечая за дела Западной Европы и ЕС, и была заместителем постоянного представителя США при НАТО.
Кроме того, Дэвис работала в штаб-квартире НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России.
То, что Дэвис временно возглавит посольство США в Украине, заменив Бриджит Бринк, которая покинула пост в апреле, стало известно 1 мая.
Как сообщили в Госдепе США, она будет координировать взаимодействие между правительствами США и Украины и работать над укреплением сотрудничества и прекращением войны.
Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine