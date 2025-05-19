Разговор Путина и Трампа: возможны ли договоренности без Украины

В понедельник вечером, 19 мая, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а после этого пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по НАТО.

Факты ICTV узнавали, во сколько состоится звонок Трампа Путину. Мы поговорили с политологом Владимиром Фесенко о том, чего стоит ожидать от разговора президентов США и России.

Во сколько часов звонок Трампа Путину

Ожидается, что звонок Путину начнется 19 мая в 17:00 по киевскому времени. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил запланированный разговор и отметил, что он состоится с учетом результатов переговоров в Стамбуле.

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По словам Трампа, во время телефонного разговора с Путиным планируется обсудить вопросы прекращения “кровавой бани”, которая еженедельно уносит жизни более 5 тыс. российских и украинских военных, а также темы, связанные с торговлей.

— Надеюсь, это будет продуктивный день, будет объявлено о прекращении огня, — написал Трамп на страницах сети Truth Social.

Чего ожидать от звонка Трампа Путину

Политолог Владимир Фесенко отметил, что не ожидает от разговора Путина и Трампа ни прорыва в переговорах, ни предательства Украины. Наиболее вероятный сценарий — они договорятся о новом раунде официальных переговоров, чтобы встретились делегации США и России и обсудили, что делать дальше с поиском компромиссов.

— То есть прежде всего может обсуждаться встреча Трампа и Путина и насколько она возможна в ближайшее время. Также они могут обсудить и торговые вопросы, то есть экономическое взаимодействие, — сказал эксперт.

В ходе предыдущего разговора Трампа и Путина не принималось никаких важных решений. Это следует воспринимать как основу и предпосылки для нового раунда переговоров. Что касается каких-то серьезных разговоров, которые будут касаться Украины, то по телефону такие вопросы не решаются.

— Но если даже во время встречи, я подчеркиваю, именно встречи, а не телефонного разговора Трампа и Путина, будет попытка договориться об Украине без Украины, и, к сожалению, это возможно, то реализовать эти договоренности без Украины не получится, — отметил политолог.

По его словам, любые устные договоренности в ходе разговора Путина и Трампа нужно юридически оформить с Украиной.

— Мы не пойдем на условия, которые будут неприемлемыми для нас. Мы это демонстрировали американцам неоднократно, в частности это касается ресурсного соглашения и некоторых других документов. Единственное, где мы можем пойти навстречу американцам и в определенной степени уже пошли, — это их мирный план, известный как 22 пункта Кита Келлога. Но большой вопрос в том, согласятся ли россияне на этот план. Поэтому на данный момент я не ожидаю какого-то радикального прорыва в переговорном процессе, — подытожил эксперт.

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