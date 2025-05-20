Телефонный разговор Путина и Трампа ещё больше отдалил мир в Украине — CNN

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это событие подали как большой шаг к миру, но на самом деле оно оставило больше вопросов, чем ответов.

Об этом говорится в статье репортера CNN Стивена Коллинсона, который проанализировал результаты разговора Трампа с Путиным.

Сомнения относительно позиции Трампа в войне РФ против Украины

По мнению репортера, разговор между двумя лидерами лишь показал, насколько маловероятным может быть любой прорыв.

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— И что еще важнее, заглядывая в будущее, это вызвало новые вопросы относительно того, насколько Трамп на самом деле хочет быть вовлеченным, и углубило трансатлантические разногласия относительно прекращения войны, — пишет Коллинсон.

После разговора Трамп заявил, что Россия и Украина начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны, “как только они смогут”, пока продолжаются боевые действия. Это выглядит как поддержка Кремля со стороны американского президента.

Поскольку Украина и ее международные партнеры настаивали на 30-дневной тишине, чтобы начать переговоры по постоянному мирному соглашению. Тогда как РФ не согласилась на временное прекращение огня.

В Москве настаивают сразу на окончательном соглашении, ведь переговоры могут длиться месяцами, что дает ей возможность продолжать наступательные действия.

Кроме того, в понедельник глава Белого дома лишь усилил неопределенность относительно мира, не отрицая идею, что США могут отойти от переговоров, если не будет сдвигов.

— Говорю вам, здесь задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать, — сказал президент журналистам в Овальном кабинете после разговора.

Как отметил Коллинсон, угроза отойти является обычной тактикой для тех, кто привык заключать сделки. Однако учитывая сомнения команды Трампа относительно поддержки Украины, на этот раз это может быть серьезно.

— Трамп также произвел впечатление, что США будут играть менее прямую роль в переговорах между Россией и Украиной. Он запустил нечеткий пробный шар, что Ватикан и новый американский Папа Лев могут присоединиться. Большинство наблюдателей считают, что мира не будет, если Америка не применит максимальное влияние, — написал репортер.

Бывший заместитель директора национальной разведки Бет Саннер выразила сомнения относительно давления США на РФ. По ее мнению, Трамп “вообще не пытался давить на Путина”.

— Путин продолжает выдвигать очень максималистские требования… договоренности об обсуждении рамочных условий для переговоров о будущем мирном соглашении и, возможно, о прекращении огня, которое будет заключено после достижения договоренностей по многим вопросам, — сказала она.

Саннер подытожила, что Путин получил от телефонного разговора с Трампом именно то, чего хотел.

В Кремле довольны разговором с Трампом

Полное содержание разговора двух лидеров остается тайной, известно лишь то, что решили раскрыть Кремль и Белый дом. Помощник Путина намекнул на дружескую атмосферу: Скажу вам, что разговоры такой продолжительности случаются редко, когда оба президента… ни один из них не хотел завершить разговор и положить трубку.

По мнению репортера, эти заявления вряд ли опровергнут опасения критиков, которые считают Трампа легкой мишенью для Путина.

До разговора казалось, что он может стать важным шагом для прекращения войны. Трамп ранее сказал, что настало “время индейки”, и ожидалось, что он будет жестким с Путиным.

Однако президент США, как пишет Коллинсон, не использовал все возможности, такие как усиление санкций или предоставление дополнительной помощи Украине. На вопрос о новых санкциях он ответил, что пока есть шанс договориться, но предупредил, что время для санкций может наступить.

— Однако, при отсутствии сроков или большей конкретики, угроза Трампа звучит без всяких утверждений. Она скорее похожа на упрек, призванный ослабить давление на себя, чем привлечь внимание Путина, — говорится в статье.

Ответ Зеленского на телефонный разговор Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил с Трампом — до и после разговора с Путиным. В своем заявлении он дипломатично, но намекнул, что не согласен с подходом Трампа.

Зеленский призвал усилить санкции против России и предупредил, что США не имеют права отходить от участия в мирных переговорах. Иначе выиграет только Путин.

— Это решающий момент. Мир теперь может увидеть, действительно ли его лидеры способны обеспечить прекращение огня и достичь настоящего, длительного мира, — написал президент.

В статье отмечается, что слова Дональда Трампа о его желании мира, пока не подтверждаются действиями. С начала его президентства боевые действия не прекратились, а наоборот — усилились как в Украине, так и в Газе.

После разговора с диктатором Трамп в Овальном кабинете заявил, что диктатор якобы хочет мира, “если бы я думал, что президент Путин не хочет с этим заканчивать, я бы даже не говорил об этом”.

— Но сейчас труднее, чем когда-либо, быть оптимистом относительно того, что российский лидер действительно хочет быстрого завершения войны, — отметил респондент.

Война против Украины ударила по экономике России и унесла тысячи жизней. Однако, Путин отмечает необходимость устранить так называемые коренные причины войны — денацификация Украины и наложение ограничения на суверенитет страны.

То есть, в России хотят мира, но только на условиях, которые не примет Украина.

Источник : CNN

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