Вместо ОАСК: Зеленский предлагает законопроект о создании двух специализированных админсудов

Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект № 13302, которым предлагается создать Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд с общеукраинской юрисдикцией.

Карточка соответствующего законопроекта появилась на сайте Верховной Рады.

Создание двух специализированных админсудов

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан во исполнение положений Конституции Украины и изменений в закон О судоустройстве и статусе судей, а также других нормативных актов, регламентирующих создание и деятельности новых специализированных судов.

Сейчас смотрят

Согласно документу, Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд планируется создать в Киеве, однако их юрисдикция будет распространяться на всю территорию Украины.

Данный законопроект сегодня направили на рассмотрение комитета Рады.

26 февраля 2025 года Верховная Рада приняла закон о правовых основах образования и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, а 24 марта его подписал президент Зеленский.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк отметил, что принятие этого закона является одним из требований Международного валютного фонда, а последний срок для его принятия истек 31 декабря 2024 года.

Верховная Рада 13 декабря 2022 года приняла решение о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК) 310 голосами. Другим законопроектом парламентарии согласовали создание Киевского городского окружного административного суда. Тогда в ОАСК заявили, что такое решение не соответствует положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.