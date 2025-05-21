Зеленский обсудил с Туском безопасность, историческую память и давление на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого стороны обсудили совместные действия по евроинтеграции, безопасности и давлению на Россию.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Зеленский поговорил с Туском
– Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском о президентских выборах, последующих шагах ради мира и открытии кластеров в переговорах по членству Украины в ЕС, – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул важность стратегического партнерства с Варшавой.
– Важно, чтобы Польша и дальше оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность, – подчеркнул он.
Особое внимание в разговоре уделили теме исторической памяти.
– Достойное чествование исторической памяти является важным вопросом украинско-польских отношений, и мы с уважением вместе над этим работаем, – добавил Зеленский.
Президент также проинформировал польского премьера о своих недавних контактах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и рассказал о подготовке наших следующих шагов.
– Давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым, – отметил он.
Украина, по словам Зеленского, выполнила все необходимые условия для начала переговоров по членству в ЕС.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти не намерены направлять свои вооруженные силы в Украину.
Польша сосредоточит усилия на охране собственных границ.