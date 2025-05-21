Зеленский обсудил с Туском безопасность, историческую память и давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого стороны обсудили совместные действия по евроинтеграции, безопасности и давлению на Россию.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский поговорил с Туском

– Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском о президентских выборах, последующих шагах ради мира и открытии кластеров в переговорах по членству Украины в ЕС, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность стратегического партнерства с Варшавой.

Сейчас смотрят

– Важно, чтобы Польша и дальше оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность, – подчеркнул он.

Особое внимание в разговоре уделили теме исторической памяти.

– Достойное чествование исторической памяти является важным вопросом украинско-польских отношений, и мы с уважением вместе над этим работаем, – добавил Зеленский.

Президент также проинформировал польского премьера о своих недавних контактах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами и рассказал о подготовке наших следующих шагов.

– Давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым, – отметил он.

Украина, по словам Зеленского, выполнила все необходимые условия для начала переговоров по членству в ЕС.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти не намерены направлять свои вооруженные силы в Украину.

Польша сосредоточит усилия на охране собственных границ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.