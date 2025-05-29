Зеленский: Слова с Москвой не работают — обещанного меморандума до сих пор нет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания по дипломатической деятельности государства.

Во встрече приняли участие министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский провел совещание

По словам главы государства, дипломатическая координация с партнерами продолжается практически каждый день, и уже на этом воскресенье готовятся новые международные встречи.

Сейчас смотрят

– Проведя сегодня совещание с министром обороны Украины Умеровым, министром иностранных дел Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще в это воскресенье, — отметил Зеленский.

Президент также сообщил о разговорах с представителями США и европейских стран, отметив важность честного диалога относительно истинных намерений России.

– Были сегодня наши разговоры и с американцами, и с европейцами. Всем нужно говорить честно – всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, еще пытающиеся повлиять на Москву словом, а не давлением, – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что обещания со стороны Москвы остаются лишь на словах: даже обещаний новый “меморандум” не был предоставлен ни Украине, ни партнерам, в том числе США и Турции.

– Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и будто больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украину не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турция, как страна, принимавшая первую встречу, тоже не передала новую адженду. И хотя обещали совершенно противоположно, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампа, – отметил Зеленский.

Он также заявил, что очередной обман со стороны России является еще одним доводом в пользу необходимости санкционного давления.

— Очередной русский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на Россию, – подытожил глава государства.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что Москва до сих пор не передала Киеву свой так называемый меморандум о прекращении огня, поскольку боится.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.