Зеленский призвал Австрию помочь с поиском украинских олигархов в стране

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поддержки Австрии в вопросе бывших украинских чиновников и олигархов, которые прячутся в стране и скрывают там свои активы.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

— Мы рассчитываем на поддержку Австрии в чувствительном для нас вопросе — о тех, кто скрывается от украинского правосудия и использует Европу, в частности Австрию, как место хранения украденных активов, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о политике, но и о справедливости. Зеленский также отметил, что во время войны очень важно, чтобы страны сотрудничали в сфере правосудия.

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Стоит отметить, что в мае 2023 года Бюро экономической безопасности вместе с СБУ разоблачило масштабную схему хищения газа с украинской ГТС и объявило подозрение олигарху Дмитрию Фирташу и топ-менеджерам его компаний.

Находящийся в Австрии Фирташ был арестован там еще в 2014 году по запросу США, но впоследствии вышел под залог в 125 миллионов евро. Суд в Вене отказал в его экстрадиции. В США он обвиняется в сговоре с целью предоставления взяток в Индии за право добычи титана для авиационной промышленности, однако сам бизнесмен отрицает свою вину.

Также в 2024 году Зеленский продлил санкции против Фирташа.

Источник : Офис президента

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