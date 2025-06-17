Европарламент поддержал продление транспортного безвиза с Украиной

17 июня на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент поддержал продление соглашения между Украиной и ЕС о либерализации грузовых автомобильных перевозок до 31 декабря 2025 года.

За решение проголосовали 488 депутатов, 137 были против, 34 воздержались.

Соглашение, подписанное в июне 2022 года, позволило Украине экспортировать товары, в том числе зерно, сталь и руду, а также получать топливо и гуманитарную помощь. По данным Еврокомиссии, объемы украинского экспорта выросли примерно на две трети, а импорта из ЕС – на 300 тыс. тонн ежемесячно.

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В обновленный текст документа добавлен ряд новшеств:

водители должны иметь документы, подтверждающие связь поездки по двустороннему или транзитному маршруту;

транспортные средства обязаны иметь специальные наклейки на лобовом стекле – их отсутствие будет считаться нарушением;

предусмотрена возможность временной приостановки действия соглашения в отдельных регионах в случае рыночных сбоев;

ужесточены требования к перевозчикам в части борьбы с мошенничеством, подделкой документов и нарушениями ПДД.

После голосования в Европарламенте документ будет передан в Совет ЕС для окончательного принятия.

Так называемый транспортный безвиз сейчас действует между Украиной и 36 странами. В 2023-2024 годах Украина договорилась о подобных соглашениях с Норвегией, Северной Македонией, Молдовой, Турцией и Черногорией.

Источник : Европарламент

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