Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за Макрона и Зеленского — FT

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул проходивший в Канаде саммит G7.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Причина отъезда Трампа с саммита G7

Официальной причиной отъезда Трамп назвал необходимость разрешения конфликта между Израилем и Ираном. Однако источники издания утверждают, что настоящей причиной могло быть раздражение действиями президента Франции Эммануэля Макрона, в частности его визитом в Гренландию и критикой идеи Трампа установить контроль над островом.

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Также собеседники FT отмечают, что Трамп не проявлял интереса к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим на саммит 17 июня.

После своего отъезда Трамп написал в соцсети Truth Social, что заявление Макрона о его возвращении в Вашингтон для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном — ложно.

— Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Неверно! У него нет представления, почему я еду в Вашингтон, — написал Трамп.

Напомним, сенат Соединенных Штатов отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации и ее торговых партнеров по меньшей мере до июля.

Источник : Financial Times

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