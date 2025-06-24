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Мне нужна помощь с тобой: Трамп — Путину на предложение посредничества между Ираном и Израилем

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, несмотря на многомиллионные жертвы войны в Украине, заявил, что не нуждается в помощи России в урегулировании конфликта с Ираном, но не поставил четких требований Москве по прекращению ее агрессии.

Об этом сообщает Fox News.

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Трамп рассказал, что Путин якобы сам позвонил и предложил свое участие в разрешении ситуации на Ближнем Востоке.

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– Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: Могу ли я помочь вам с Ираном? Я ответил: Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами. И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией. Это очень жаль. На прошлой неделе погибли шесть тысяч солдат, – заявил Трамп.

Это уже не первое подобное заявление от американского президента. Ранее он подчеркнул, что России следует сначала прекратить войну против Украины, а уже потом претендовать на роль посредника в ближневосточном конфликте.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от дальнейших авиаударов по Ирану.

Дональд Трамп опубликовал жесткие заявления и непосредственно обратился к израильскому руководству с требованием прекратить военные действия.

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Источник: Fox News

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