Зеленский обсудил с лидерами ЕС участие Украины в оборонном инструменте SAFE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает активного участия стран-членов ЕС в реализации нового оборонного инструмента SAFE (Security Action for Europe), предусматривающего выделение до 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

Об этом он сказал во время встречи в Гааге с президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

– Для нас самое важное – единство стран НАТО, всей Европы и Европейского Союза. Это открывает путь к укреплению Украины, оказанию нам сильной поддержки, чтобы помочь всем нашим людям. Спасибо за противовоздушную оборону, дополнительные военные пакеты и за то, что вы крепко стоите рядом с нами, – заявил Зеленский.

Украина хочет присоединиться к SAFE

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что будущая поддержка Украины будет тесно связана с оборонными расходами стран НАТО.

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Также стороны обсудили переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС. Зеленский выразил надежду, что лидеры Евросоюза смогут достичь согласия по поводу открытия первого кластера — Основы.

– Я очень рад недавней оценке Европейской комиссии по вашей поразительной работе по реформированию в таких сложных условиях. Без сомнения, мы достигли условий для продолжения переговорного процесса по вступлению в ЕС, – подчеркнул Антониу Кошта.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС продолжает работу над 18-м пакетом санкций против РФ.

– Мы должны давить на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров и серьезно приобщился к переговорам о справедливом и продолжительном мире. Поэтому 18 пакет санкций будет жестким, ощутимым, – заявила она.

Источник : Офис президента

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