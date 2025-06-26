Трамп назвал саммит НАТО в Гааге самым продуктивным в истории

Президент США Дональд Трамп высоко оценил состоявшийся 24–25 июня саммит НАТО в Гааге, несмотря на опасения относительно его возможного непредсказуемого поведения.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

— Вчерашний саммит НАТО был величественным, наиболее объединенным и продуктивным в истории. Прекрасный день с невероятными и заботливыми лидерами. Договоренность о 5% придает НАТО реальную силу! – заявил Трамп.

Трамп оценил встречу лидеров НАТО в Гааге

Заявление прозвучало на фоне предыдущих слов Трампа о неопределенности относительно обязательств США по статье 5 договора НАТО о взаимной обороне.

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Напомним, в Нидерландах на полях саммита состоялась встреча Зеленского и Трампа. Сам президент Украины назвал 45-минутный разговор на саммите НАТО “длинным и содержательным”.

Также лидеры обсуждали и переговорный процесс по прекращению огня в Украине, который зашел в тупик, в частности разговор шел о том, что делать дальше.

К тому же на полях саммита НАТО Зеленский провел встречу с лидерами государств формата E5 – Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша — и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того, Зеленский обсудил увеличение военной поддержки Украины с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

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