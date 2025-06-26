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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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ЕС подтвердил долгосрочную финансовую поддержку Украины более чем на €30 млрд

Європейський Союз, прапор ЄС
Фото: Pixabay

Европейский союз продолжит оказывать Украине регулярную и предполагаемую финансовую помощь на долгосрочную перспективу.

Об этом говорится в заключениях заседания Европейского совета.

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Выводы были приняты 26 странами-членами в четверг в Брюсселе. Венгрия воздержалась.

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Согласно документу, в 2025 году ЕС планирует выделить Украине 30,6 млрд. евро. Из них €3,5 млрд уже выплачено в рамках Механизма помощи Украине, а еще €7 млрд поступят в рамках инициативы G7 ERA, которая будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов.

В Европейском совете также подчеркнули готовность поддерживать Украину на пути членства в ЕС, а также в процессе восстановления и реконструкции, в частности в сотрудничестве с международными партнерами. Отдельно отмечена важность психологической реабилитации и разминирования.

Ожидается, что эти темы будут среди ключевых во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Напомним, в Швеции считают процесс вступления Украины в Европейский Союз слишком медленным и подчеркивают, что его нужно ускорить.

По словам Розенкранца, Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС и в Швеции надеются в скором времени увидеть прогресс в этом вопросе.

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