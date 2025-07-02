Украина не сможет обойтись без поддержки США в краткосрочной перспективе – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина в ближайшей перспективе не сможет обойтись без помощи партнеров, в том числе Соединенных Штатов, в снабжении боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

— В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем ПВО. На прошлой неделе президент (Трамп) и президент Зеленский обсуждали это, особенно сфокусировавшись на противовоздушной обороне, — сказал Рютте.

Он отметил, что поддержка Украины со стороны европейских партнеров растет и уже достигла 45 миллиардов долларов в этом году, однако она не мгновенная, а украинские силы не могут обойтись без практической поддержки США.

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— В интересах США не проиграть войну в Украине. Иметь Россию на границах с Европой – это опасность. Безопасность Европы – это безопасность США, все полностью взаимосвязано, – подчеркнул генсек НАТО.

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Пентагон временно прекратил поставки ракет Patriot и GMLRS Украине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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