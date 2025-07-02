Отсутствие новых санкций США открыло лазейки для снабжения РФ военными товарами — NYT

С момента возвращения Дональда Трампа на должность президента США в январе страна не ввела никаких новых санкций против России.

Об этом сообщает The New York Times.

США не вводят новых санкций против России по возвращении Трампа

В некоторых случаях администрация даже ослабила ограничения. Без новых санкций, по словам экспертов, уже существующие меры постепенно теряют эффективность.

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В результате это создало лазейки для появления новых подставных компаний, которые проводят финансовые операции и поставляют критически важные компоненты в Россию, включая компьютерные чипы и военное оборудование, которое должно быть заблокировано для Кремля, свидетельствуют данные торговых и корпоративных отчетов.

Санкции стали основой западной стратегии изоляции России после ее вторжения в Украину в 2022 году. Эта кампания превратилась в своеобразную международную игру в кошки-мышки, ведь схемы обхода санкций постоянно возникали в разных уголках мира.

Во время своего президентства Джо Байден ввел тысячи так называемых поддерживающих санкций для блокирования новых схем обхода. Однако в этом году, по данным анализа The New York Times, подобные действия фактически остановились — ограничения на торговлю, финансовые операции и другую деятельность, связанную с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, больше не вводятся.

— Подход Трампа к экономическому давлению состоит в том, чтобы накладывать санкции для получения рычагов и пытаться заключить выгодное соглашение. По какой-то причине в отношении России он не хочет иметь рычагов влияния на Путина, — объяснил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Администрация Байдена в среднем вводила более 170 новых санкций ежемесячно против связанных с Россией структур в период с 2022 по 2024 годы. Под санкции подпадали сферы производства нефти и оружия, технологические закупки и банковская деятельность.

В общей сложности администрация Байдена ввела более 6 200 санкций против физических и юридических лиц, судов и самолетов, связанных с Россией. В последние недели перед окончанием полномочий Байдена США еще больше усилили давление, выдав почти втрое больше санкций, чем среднемесячный показатель, свидетельствует анализ данных Минфина США, проведенный The Times.

Однако последствия этого давления уже начинают исчезать. Проверка торговых записей, онлайн-объявлений и корпоративных документов, проведенная The Times, показала, что более 130 компаний в материковом Китае и Гонконге открыто рекламируют продажу запрещенных к ввозу в Россию компьютерных чипов. Ни одна из этих компаний не под санкциями.

Как только одну компанию блокируют, сразу находятся другие, занимающие ее место.

К примеру, компания HK GST Limited рекламирует чипы, необходимые для российских крылатых ракет, в частности Х-101, которую недавно использовали во время удара по Киеву, что привело к гибели 10 гражданских.

Компанию зарегистрировали в Гонконге девять месяцев назад, а сайт был создан в феврале. Анализ данных хостинга, домена, кодовых шаблонов и контактной информации связал HK GST Limited с сетью из четырех подобных поставщиков электроники, среди которых ChipsX из Сингапура и Carbon Fiber Global, производитель деталей для дронов из Китая. Все эти компании были основаны за последние три года.

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