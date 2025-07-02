Волынская трагедия: Дуда подписал закон об установлении дня памяти жертв ОУН и УПА

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, объявляемый 11 июля Национальным днем ​​памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

Дуда подписал закон об увековечении поляков, погибших в Волынской трагедии

Как отмечается, Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным Днем памяти о поляках – жертвах геноцида, совершенном ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики.

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В документе утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях современной западной Украины, совершили над польским населением преступление геноцида. Апогеем этих событий, говорится в законе, стал июль 1943 года, а символической датой – 11 июля, так называемое кровавое воскресенье, когда поляков убивали во многих населенных пунктах.

Установление этой даты как национального дня памяти, согласно закону, имеет целью почтить память погибших поляков и распространять знания об этих трагических событиях среди молодого поколения.

Напомним, польский Сейм проголосовал за установление 11 июля государственным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях бывшей Второй Речи Посполитой.

В Сейме заявили, что жертвы, погибшие из-за своей принадлежности к польской нации, заслуживают постоянной памяти, которую должно обеспечить ежегодное государственное чествование.

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